- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, aflata sub tirul acuzațiilor ANI, l-a indemnat pe Nicușor Dan, edilul general, sa taie caldura la sediile PNL și social-democraților! Indemnul a venit dupa un ping-pong politic vizand datoriile Termoenergetica . Primarul Capitalei ar trebui sa suspende livrarea…

- Un incident aboslut bizar s-a petrecut la primele ore ale diminetii, conform surselor Realitatea PLUS. Doi agentii de politie l-au prins pe un individ care alegra pe Calea 13 Septembrie din Capitala, chiar pe mijlocul strazii. Atunci cand au reusit sa il imobilizeze, oamenii legii au observat ca acesta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat joi, despre situatia cladirilor istorice, ca nu a existat o piata reala pentru zona istorica pentru ca nimeni nu avea garantia ca cumpara acolo ca sa locuiasca in liniste si nu se trezeste cu un bloc de sase etaje, din care oamenii se uita la el in curte.…

- In perioada 9–11 noiembrie curent, in Republica Molodva se va afla intr-o vizita oficiala Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, iar in Chișinau se vor forma noi ambuteiaje din cauza mai multor strazi blocate. Așadar, pentru buna…

- In incidentul rutier a fost implicat un autoturism din cadrul Secției 6 de Poliție din Capitala, care circula pe Șoseaua Barbu Vacarescu, avand in funcțiune semnalele luminoase și pe cele sonore. Cand a ajuns in dreptul intrarii/ieșirii din dreptul magazinul Kaufland, acesta a intrat in coliziune cu…

- Lucian Ioan, romanul care a gatit pentru Regina Elisabeta a II-a, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Cei trei jurați vor avea parte de o surpriza din partea participantului.Aseara, telespectatorii au urmarit ultima lupta pentru amuleta din sezonul 10 Chefi la cuțite. Și a fost una pe masura, provocandu-i…

- Lorraine Ignat și Marian Baicu au venit la Chefi la cuțite sezonul 10 pentru a demonstra ca se pricep nu doar la cantat, ci și la gatit. Cei doi au facut senzație alaturi de nașul lor, celebrul Gheorghe Turda.