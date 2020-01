Stiri pe aceeasi tema

- O moneda pe care este gravata imaginea regelui britanic Edward al VIII-lea a fost vânduta pentru suma record de 1 milion de lire sterline, echivalentul a 1,3 milioane de dolari. Potrivit The Royal Mint, monetaria care se ocupa de crearea monedelor din Regatul Unit, moneda a fost vânduta…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunțat ca va dona 9 milioane de dolari unor oameni care il urmaresc pe Twitter, in cadrul unui "experiment social", scrie channelnewsasia.Omul de afaceri va da 1 milion de yeni (9 milioane de dolari) pentru 1.000 dintre cei care il urmaresc pe Twitter. Cei care…

- Justin Bieber a intrat in noul an cu peste 20 de milioane de dolari dupa ce a semnat un contract cu platforma online YouTube, pentru lansarea unui documentar despre crearea noului sau album, potrivit Mediafax.Documentarul "Justin Bieber: Seasons" va fi lansat pe 27 ianuarie și va avea 10 episoade. Filmul…

- Kerem Albayrak a primit doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ancheta desfașurata a evidențiat faptul ca acțiunile sale nu au compromis sistemele Apple. Chiar daca a primit anii de inchisoare cu suspendare, Albayrak va purta 6 luni un sistem de monitorizare si va fi obligat sa efectueze 300…

- Cel mai bine platit star pe YouTube in 2019 este un baiețel in varsta de 8 ani, care a caștigat 26 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, precum și cu tematica educaționala, scrie Mediafax.Potrivit…

Cineastul Woody Allen si Amazon au ajuns la o intelegere pentru a finaliza procesul privind acordul de colaborare pe care compania dorea sa il suspende inainte de termen, anunța news.ro.