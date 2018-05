Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a intreprins in noaptea de miercuri spre joi un raid aerian impotriva infrastructurilor Hamas in Fasia Gaza, a anuntat institutia intr-un comunicat, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Acest atac survine ca represalii la tiruri impotriva soldatilor sai si asupra orasului israelian…

- Armata israeliana a intreprins in noaptea de miercuri spre joi un raid aerian impotriva infrastructurilor Hamas in Fasia Gaza, a anuntat institutia intr-un comunicat, potrivit AFP. Acest atac survine ca represalii la tiruri impotriva soldatilor sai si asupra orasului israelian Sderot,…

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid, vineri, seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra…

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a bombardat o serie de obiective ale miscarii palestiniene Hamas, ca raspuns la actiunile acesteia de plasare a unor dispozitive explozive de-a lungul frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, transmit dpa si Xinhua. Aceasta este a doua astfel de actiune…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…