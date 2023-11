Stiri pe aceeasi tema

- O oprire a unui autoturism pe o strada ingusta a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Iazu, județul Dambovița. Incidentul a avut miercuri seara. In urma altercației, 6 persone au ajuns la spital.

- Bataie generala, miercuri seara, intr-un sat din Dambovița, cu pumni, picioare, bate, lopeți și pietre! Totul ar fi pornit de la un barbat care ar fi staționat cu autoturismul pe o strada ingusta. Scandalul monstru a avut loc in satul Iazu, din comuna Cojasca. In conflict au fost implicate 13 persoane,…

- Un accident rutier a avut loc, joi, pe DN 72, in afara localitații Șuța Seaca. In coliziune au fost implicate doua autoturisme, conduse de o tanara, de 22 de ani, și un barbat. In urma impactului, autoturismul femeii a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanț. Vinovat pentru producerea accidentului…

- Un șofer de 37 de ani, din Gaești, a ajuns de urgența la spital, sambata seara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Tot el a fost de vina pentru producerea coliziunii. In timp ce se deplasa pe DN 61, in afara localitații Petrești, barbatul a intrat in coliziune cu un autoturism care circula…

- Un barbat a fost plasat sub control judiciar fiind acuzat ca, in timp ce se afla intr-un local, baut fiind, a aruncat benzina pe un consatean si i-a dat foc. Victima a fost transportata la spital, scrie News.ro. Barbatul de 35 de ani din judetul Dambovita a fost plasat sub control judiciar pentru 60…

- VIDEO| MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati Mai multe explozii…

- Muncitorul care a avut parte de un incident groaznic pe raza comunei Produlești, in timp ce efectua lucrari de canalizare, a avut zile! Dupa ce a fost extras de sub malul de pamant de catre salvatori, acesta a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter SMURD pentru ingrijiri și investigații…

- Trei barbați au murit luni inecați pe o plaja din Mamaia, dupa ce au intrat in apa incercand sa salveze o adolescenta de 16 ani luata de valuri. Martorii tragediei au povestit pentru Observator News ca un salvamar a fost și el scos din apa in stare critica și, alaturi de fata de 16 ani a fost resuscitat…