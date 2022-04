Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus, Viktoria Abramchenko, sustine ca nu exista riscul unei crize alimentare pe piata interna si a avertizat consumatorii sa nu se grabeasca sa se aprovizioneze cu alimente de baza dupa ce Occidentul a impus sanctiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters.

- Prezentatorul de știri este considerat un propagandist al președintelui Rusiei. Serghei Brilev vorbește despre razboiul din Ucraina la un post TV controlat de stat, iar canalul descrie razboiul drept "o operațiune militara speciala" care protejeaza cetațenii ucraineni.In acest context, miniștrii guvernului…

- Dupa cozile interminabile la restaurantele McDonald's, cauzate de anunțul inchiderii acestora, in spațiul online rusesc au aparute anunțuri cu produsele junk food recent achiziționate și care erau acum scoase la vanzare. Oamenii din Moscova vand online sos dulce-acrișor de la McDonald's, precum…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Marele retailer de imbracaminte H&M a suspendat temporar vanzarile in Rusia, iar magazinul online Canon a luat aceleasi masuri din cauza fluctuatiilor cursului rublei. Acest lucru a fost raportat pe site-urile in limba rusa ale companiei.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, printr-o noua hotarare, ca accesul in magazinele alimentare din centrele si parcurile comerciale sa fie permis tuturor persoanelor cu respectarea anumitor conditii, informeaza Agerpres. Astfel, potrivit Anexei la HCNSU nr.7/2022, se propune…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat cea…

- Persoanele nevaccinate pot intra in farmacii, benzinarii, in magazinele mici dar și in mall, daca merg sa se vaccineze, conform noilor reguli instituite prin Hotararea de Guvern nr. 34/2022. Toate restricțiile aplicabile sunt cuprinse in Anexa 3 a HG nr. 34 din 2022. activitatea cu publicul a operatorilor…