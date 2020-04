RAFTUL CU CARTE: Constelații familiale pentru cupluri Autor: Bert Hellinger Crizele aparute in relația de cuplu sunt adeseori legate de identificari cu familia de origine, fara ca partenerii sa conștientizeze acest lucru și fara ca vreunul dintre ei sa poata fi facut responsabil. Cei doi sufera, deși se iubesc. Cauta soluții, convinși fiind ca, daca se straduiesc indeajuns, totul se va rezolva. Eforturile lor nu au insa sorți de izbanda, pentru ca aceste crize iși au originea in alta parte. Prin exemple concrete de constelații familiale, bazate pe cazuri reale, Bert Hellinger ne arata cum sa descoperim… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Stiri pe aceeasi tema

