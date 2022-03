”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (KMGI), va sista activitatea operationala a rafinariei Petromidia Navodari, in perioada 11 martie – 3 aprilie, pentru realizarea unei revizii tehnologice programate. In cadrul acesteia, se vor efectua lucrari de verificare si recertificare a unitatilor de productie si a fluxurilor operationale, conform legislatiei in vigoare. Pentru mentinerea si cresterea randamentelor de productie, dar si asigurarea calitatii carburantilor, sunt programate si lucrari de schimbare a catalizatorilor, in instalatiile din rafinarie”, anunta compania.…