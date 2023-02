Rafinaria Petromidia a revenit la capacitate optima de operare

Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), va efectua, in urmatoarea perioada, o serie de operațiuni tehnologice programate, in vederea susținerii activitații operaționale corespunzatoare a rafinariei Petromidia. Astfel, timp de aproximativ 10 zile, cea mai mare unitate…

- Veste buna pentru Horațiu Gal, dar și pentru fanii Potaissei Turda. Dupa ce a lipsit in tot sezonul de toamna, Milos Dragas a revenit la antrenamentele Potaissei Turda, urmand sa fie vaild pentru restul sezonului. Dragas a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul umarului in vara, perioada de recuperare…

- Se continua lucrarile la Aeroportul International Iasi, cel mai amplu proiect de dezvoltare si modernizare al administratiei judetene. Conducerea Consiliului Judetean Iasi a promis iesenilor ca pana la finalul anului 2023 vor putea beneficia de serviciile si confortul unui aeroport cu totul nou, devenind…

- Numarul șoferilor ucraineni care comit infracțiuni la regimul rutier este intr-o creștere alarmanta. Mai grav este ca o fac cu buna știința și intr-un total dispreț fața de autoritațile din Romania și fața de ceilalți șoferi din trafic. Practic, aceste cazuri au inceput sa fie atat de dese incat ...

- Compania Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit mai multe contracte care vizeaza modernizare si extindere capacitate de operare in porturile Ovidiu si Luminita GMB Computers SRL a castigat contractele de livrare produse informatice Proiect "Modernizare si extindere capacitate de…

- Saptamana aceasta, „prudența" este cuvantul de ordine care domina piețele financiare, inainte de ședințele de politica monetara ale Rezervei Federale, BCE și Banca Angliei. Aceasta a provocat deprecierea activelor considerate riscante, cum sunt și monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut…

- Mario Iorgulescu (27 de ani), fiul „fugar” al Gino Iorgulescu, spune ca și-a facut cont de Instagram și ca vrea sa reia relația cu Bianca Marina, fosta partenera a lui Steliano Filip. Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat și…

- Oficial, Adela Popescu a revenit in muzica dupa ani de zile in care nu a mai lansat nicio melodie. Vedeta, care a prezentat „Vorbește lumea” și „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, la Pro TV, canta alaturi de Keo melodia „Fara tine”. Adela Popescu și Keo au cantat mai intai in avanpremiera la Radio ZU…