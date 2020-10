RAFILA vorbește foarte greu cu masca pe față! VIDEO reprezentantul Romaniei la OMS, prezinta la ora transmiterii acestei știri, planul PSD pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Evenimentul are loc in centrul de conferințe din sediul central al PSD, o incapere de dimensiuni reduse in care se afla și reprezentanți ai presei. Alexandru Rafila vorbește cu masca de protecție peste nas și gura și are probleme de respirație, vocea sa fiind „gatuita”. Vești foarte rele pentru locuitorii din cinci județe! Bucureștenii incep sa iși faca speranțe „Ma scuzati un pic, am un pic de lipsa de aer”, a spus Rafila, care a primit o sticla cu apa. El și-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

