Potrivit acestuia, vaccinarea copiilor trebuie sa fie o prioritate in aceasta perioada, iar medicii de familie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile, a "Haideti sa nu discutam numai de vacante si terase, ci despre accesul la servicii medicale", a spus el. Rafila a vorbit și despre "un soi de neasumare a unei anumite responsabilitati" din partea Parlamentului in privinta legii vaccinarii. "Bineinteles ceva ce ne ingrijoreaza este legat intotdeauna de populatia infantila care trebuie protejata impotriva catorva boli care au facut ravagii in deceniile trecute…