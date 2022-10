Stiri pe aceeasi tema

- "Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti afirma categoric ca o astfel de situatie, presupunand ca se confirma ca urmare a anchetei, este inadmisibila. Trebuie, insa, inainte de orice afirmatie, asteptat rezultatul oficial al anchetei autoritatilor competente", anunța instituția, intr-un comunicat…

- "Ministerul Sanatații nu face anchete, poate face controale. Inspecția Sanitara se afla la Spitalul Politzu. Este o fapta penala, daca se dovedește ca este adevarat. Este greu de definit, mie mi se pare incredibil. Pana la urma, este vorba de comportamente individuale, pe care n-ar vrea sa le generalizez…

- Ca urmare a interesului public manifestat in legatura cu situatia unui medic de specialitate obstetrica ginecologie din cadrul Maternitatii Polizu, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:In…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a comentat vineri, la Antena3, situația medicului de la Polizu acuzat ca lasa copiii nascuți prematur sa moara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cazul medicului de la Polizu, acuzat ca arunca bebelușii nascuți prematur la gunoi și ii lasa sa moara, a ajuns in atenția ministrului Sanatații. Alexandru Rafila a avut o prima reacție in acest sens. Oficialul a anuntat ca exista verificari la Spitalul Polizu, dupa ce medicul ginecolog Florian Robe…

- Un medic ginecolog din cadrul Spitalului Polizu, care activeaza și la alte spitale, este acuzat oficial de tentativa de omor calificat prin cruzimi. Florian Robe este acuzat ca ar fi lasat copiii nascuți prematur ”sa moara sau ii omora chiar el pentru a nu mai ocupa un loc in incubator”, arata avocatul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre strategia Guvernului privind eventuale restricții in contextul unui noi val COVID-19. „Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale, pentru ca acolo exista o prevedere legala din…