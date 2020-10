Rafila: Pana la sfarsitul anului vor iesi pe piata cel putin doua vaccinuri

Acestea vor trebui sa fie administrate in doua doze la interval de 30-60 de zile. Profesorul Alexandru Rafila, expertul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, afirma ca, pana la finele acestui an, ar putea fi autorizate doua vaccinuri dintre cele patru la care lucreaza mari asocieri de companii si care se afla in stadii foarte avansate de cercetare. "Sunt mai multe companii care sunt aproape de realizarea vaccinului anti-COVID: Pfizer, Sanofi, Astra-Zeneka, Moderna. Aceste companii sunt in studiul de faza 3, cel mai avansat inainte de se obtine aprobarea.", spune Alexandru Rafila, la Antena…