Rafila ne amenință cu lockdown-ul Fara certificatul verde masura unui lockdown este inevitabila, a afirmat Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Declarația vine in contextul unui numar extrem de scazut de cazuri Covid, comparativ cu restul țarilor europene, și a unui numar in scadere constanta de spitalizari, cazuri la ATI și decese. Cu toate acestea, Romania se afla de doua luni intr-un […] The post Rafila ne amenința cu lockdown-ul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților “sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

- BILANȚ PARȚIAL 28 noiembrie| 1.377 cazuri COVID și 106 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 28 noiembrie| 1.377 cazuri COVID și 106 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- Președintele Klaus Iohannis susține acum o declarație de presa, in ziua in care 574 de romani infectați cu COVID au murit, potrivit anunțului facut de autoritați. https://www.youtube.com/watch?v=kHTt2zf6nnoPrincipalele declarații ale lui Klaus Iohannis:18.863. Nu este un simplu numar. Sunt 18.863 de…

- Romania se afla pe primul loc in Europa la decesele zilnice asociate COVID, raportate la populație, iar Alexandru Rafila a avertizat luni, la Digi24 , ca autoritațile trebuie sa gaseasca rapid soluții pentru scaderea numarului mare de cazuri zilnice raportate, intrucat exista o legatura directa intre…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, consilierul pe sanatate al premierului interimar Florin Citu, spune ca Romania nu a ajuns inca in varful valului 4 al pandemiei de coronavirus, iar un lockdown la nivel național de doua saptamani nu ar fi eficient in acest moment. Luna octombrie va fi in continuare…

- Pentru prima oara de la debutul pandemiei de coronavius, județul Iași a depașit 1.000 de cazuri noi zilnice. Aici s-au inregistrat 1.150 de cazuri noi de COVID, cele mai multe dupa București, care inregistreaza 3.123, anunța vineri Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul anunțat pentru județul Iași…

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.332.221 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 3.407 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.164.547 de pacienti au fost…

- Președintele Klaus Iohannis se declara ingrozit de incendiul din Constanța.Iohannis apreciaza ca Romania are un sistem de sanatate invechit, greu incercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19. „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…