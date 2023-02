Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat, astazi, printr-o postare pe Facebook, ca a fost aprobat un proiect in valoare de 2,2 miliarde de euro pentru infrastructura spitaliceasca din Romania.

- Ministrul Rafila anunța ca 1.000 de cadre medicale din Romania sunt gata sa mearga in Turcia. Printre ei se numara și bistrițeanul Bogdan Moldovan. Acesta este asistent medical in cadrul SAJ BN. Ministerul Sanatații a lansat, in urma cutremurului din Turcia, provocarea ”Ajuta TURCIA! Fii voluntar in…

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a prezentat miercuri lista spitalelor care vor beneficia de finantare prin PNRR. Sper sa avem totii sansa ca aceste spitale sa se construiasca pana la mijlocul anului 2026, suntem extrem de preocupati sa nu punem niciun fel de bariere birocratice, a spus el la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca isi doreste, acum la final de an, ca investitiile din domeniul sanatatii din PNRR sa se concretizeze in anul 2023, iar oameni sa poata avea din nou incredere in sistemul de sanatate. „Dragi romani, incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce…

- „Dragi romani, incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce am trecut la inceputul acestui an de partea cea mai dificila a pandemiei si am reusit sa o tinem sub control, am reusit sa facem in asa fel incat sa tinem spitalele deschise si lucrul poate cel putin la fel de important este legat de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele ”intense”, el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. ”Avem prea putine spitale publice…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, sambata seara, ca lista celor 25 de spitale care vor fi construite cu bani din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi finalizata in acest an. Rafila este convins ca la inceputul anului viitor vor fi semnate primele contracte de finantare.…