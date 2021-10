Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri, ca ideea unui guvern minoritar PNL-UDMR i se pare „incredibila”, pentru ca Romania are nevoie in acest moment de un guvern cu o majoritate consistenta in Parlament pentru a adopta masurile anti-criza. Rafila pune vina pe Florin Citu pentru aceasta „atitudine…

- ​​Intrarea PSD la guvernare este o soluție care ar putea face ca România sa gestioneze eficient criza pandemica, a declarat deputatul social-democrat Alexandru Rafila. El a precizat ca este nevoie de solidaritate naționala în acest moment. Întrebat la Antena 3 daca un guvern…

- Florin Cițu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, insa in acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia in Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie in BEX ca, daca USR voteaza moțiunea de cenzura nu putem merge la guvernare.…

- Florin Cîțu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, însa în acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia în Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie în BEX ca, daca USR voteaza…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- „Chiar daca mi-as dori eu, colegii mei nu ar fi de accord. Ar fi o tampenie pentru Romania, pentru noi toti. Am vazut unde a dus Guvern Citu. Este exclus ca PSD in acest moment sa vina cu o alternativa pentru Romania cu un Guvern minoritar. Ar fi o greseala pentru Romania sa accepte un Guvern minoritar.…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, acuza Guvernul ca desfașoara o politica „proasta” de sanatate publica. El ii acuza pe Florin Cițu și vicepremierul Dan Barna ca „au pareri diametral opuse” in ceea ce privește strategia pentru combaterea pandemiei. „In septembrie-octombrie,…