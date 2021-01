Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și deputat PSD, a atras atenția ca exista persoane care se opun vaccinarii impotriva COVID-19 și care ar merge din ușa in ușa, in incercarea de a-i convinge pe oameni sa nu se imunizeze. Ministrul VOICULESCU a spus cum vom caștiga RAZBOIUL „Trebuie sa facem o evaluare a strategiei de comunicare, sa facem o evaluare a performanțelor sistemului de a administra vaccin. Cele doua duc la o a treia componenta, care este convingerea oamenilor sa se vaccineze. Daca aratam profesionalism, buna organizare, simplitate in a accea serviciul de vaccinare…