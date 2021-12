Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca indemnul președintelui Comisiei Europene, Ursul von der Leyen, care a spus ca statele UE ar trebui sa ia in calcul introducerea vaccinarii obligatorie in contextul raspandirii noii tulpini Omicron, „era o parere personala” iar decizia finala…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, afirma ca președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat o opinie personala cand s-a referit la necesitatea ca statele membre ale UE sa analizeze posibilitatea introducerii vaccinarii obligatorii. Rafila nu este de acord cu o asemenea masura…

- Acesta a raspuns declarației șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat ca UE ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitații vaccinarii impotriva Covid-19. In contextul apariției noii tulpini Omicron și dupa ce mai multe țari din Uniunea Europeana au anunțat primele cazuri…

- Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara vaccinarea obligatorie pentru a ajuta la combaterea cazurilor in creștere de COVID-19, precum și a noii variante Omicron, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a anunțat ca pana in prezent, in Europa au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Și in Romania se vor inregistra astfel de cazuri, a mai spus Rafila. Ministrul Sanatații a anunțat ca tulpina Omicron a fost…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat ca solutia legislativa privind obligativitatea certificatului COVID la locul de munca ar trebui adoptata pana la finele acestui an. Intrebat...

- Statele membre ale Uniunii Europene au eliberat pana in prezent peste 591 de milioane de certificate digitale privind COVID. 20 de state membre utilizeaza, de asemenea, certificatul digital al UE privind COVID in scopuri interne, cum ar fi accesul la evenimente de amploare si in restaurante, cinematografe…