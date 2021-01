Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila spune ca ar trebui sa fie emis un act oficial care sa permita utilizarea dozelor restante de vaccin. Decizia ar trebui luata de Comitetul de coordonare a vaccinarii sau de Ministerul Sanatatii.„Eu il cunosc pe domnul doctor Belusica. E un om mai impetuos, care doreste sa spuna ceea…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, atrage atenția ca, in aceasta perioada, a crescut foarte mult consumul de azitromicina și ca sunt persoane care folosesc "fara discernamant" antibiotice in incercarea de a preveni infectia cu noul coronavirus sau de a se trata de COVID-19.

- O noua ordonanța adoptata de Ministerul Sanatații permite mai nou medicilor sa ofere consultații la distanța prin telefon sau online. Telemedicina a fost permisa temporar in timpul pandemiei , ea nefiind reglementata oficial in Romania. Urmeaza sa fie aprobata o lista de specialitați și servicii medicale…

- Israelul a aprobat construirea a aproape 100 de noi locuinte intr-un cartier al colonistilor evrei in Ierusalimul de Est, un proiect care fusese suspendat in 2010, intrucat Joe Biden, pe atunci vicepresedinte american, se opusese acestuia, a indicat joi o organizatie neguvernamentala israeliana,…

- Reprezentativa Ungariei s-a calificat la Campionatul European de fotbal, joi seara, castigand cu scorul de 2-1 barajul de pe teren propriu cu Islanda, meci in care a revenit pe final de la 0-1, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul prin Sigurdsson, in minutul 11. Citește și: Alexandru…

- Alexandru Rafila a declarat in cadrul unei ședințe de joi, ca in Romania capacitatea de testare ar trebui sa atinga pragul de 80.000 – 100.000 de teste zilnic. „La situația in care se afla acum Romania capacitatea de testare ar trebui sa creasca substanțial, sa ajungem la 80.000 – 100.000 de teste pe…

- Min. Sanatații modifica planurile de aplicare a masurilor privind Covid19 Ministerul Sanatații modifica planurile de aplicare a masurilor privind infectarea cu SARS-CoV-2, printr-un ordin al ministrului Nelu Tataru. Pacientul pozitiv SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestat Real Time PCR timp de…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, daca ar fi condus Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, nu ar fi mers in teritoriu atat de mult cum o face Nelu Tataru pentru ca „nu e momentul pentru vizite de lucru”. Rafila mai considera ca in vara ar fi…