- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat dupa adoptarea memorandumurilor in Guvern pentru deblocarea posturilor din sanatate, ca unitatile sanitare care au solicitat scoaterea acestor posturi la concurs trebuie sa demareze imediat aceste proceduri și nu trebuie sa astepte sase luni. ”Au fost…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit, luni seara, despre criza de personal de la Spitalul Victor Gomoiu si a afirmat ca, in prima jumatate a anului trecut, nu a impiedicat nimeni conducerea spitalului sa scoata posturi la concurs. Presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca ministerul pe care il conduce și Ministerul Dezvoltarii au inițiat memorandumuri privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din sanatate, memorandumuri ce ar putea fi aprobate saptamana viitoare in Guvern. Camerele de garda ale catorva spitale…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania…

- Alexandru Rafila a anuntat, vineri, ca, pentru prima data, pacientii cu boli cronice din Romania beneficiaza de vaccinare gratuita. Decizia ministrului Sanatatii de a propune compensarea integrala a vaccinurilor necesare pacientilor cu boli cronice a fost aprobata de catre Guvern, a adaugat el.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca noua lege a salarizarii va rezolva inegalitațile salariale legate de garzi in randul medicilor. Ministrul Sanatații a evidențiat ca un medic care desfașoara activitate in mod regulat intr-un spital trebuie sa fie dispus sa participe la garzi.…

- Ministerul Sanatatii a anuntat lansarea unei noi strategii nationale de sanatate, care ar urma sa fie aplicata integral pana in 2030 si care va schimba radical felul in care functional in momentul de fata sistemul. Actul normativ va fi validat de Guvern dupa ce a stat zece luni in dezbatere publica,…

- Ozempic, un medicament injectabil folosit pentru diabet și care provoaca inclusiv scaderea in greutate, este folosit și de unii romani pentru a slabi.„Nu cred ca trebuie sa ne referim exclusiv la Ozempic. Sigur, intotdeauna sunt mode si acum este moda slabirii fara efort. Nu cred ca este bine, din punct…