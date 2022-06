Rafael Nadal și două anunțuri: ”La Wimbledon” și ”Voi fi tată” In cadrul unei conferințe de presa, Rafael Nadal a anunțat ca se pregatește pentru turneul de la Wimbledon și a confirmat ca va deveni tata, transmite presa internaționala. Dupa Melbourne și Paris, Rafael Nadal se pregatește pentru Londra: noul tratament medical la piciorul stang pare sa funcționeze și spaniolul e decis sa atace la Wimbledon (27 iunie – 10 iulie) al treilea titlu de Grand Slam consecutiv. Intenționez sa incerc sa joc la Wimbledon, a afirmat, vineri, Nadal aflat pe insula Mallorca, in arhipelagul Baleare, unde se antreneaza pe gazon. Tratamentul și ultima saptamana de antrenament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

