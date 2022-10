Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (36 de ani), numarul 2 mondial in clasamentul ATP, și soția sa, Maria Francisca Perello, au devenit parinți sambata. „Xisca” și Rafa au un baiat, pe care l-au botezat Rafael. Maria Francisca a nascut in aceasta dupa-amiaza, in Palma de Mallorca, soțul sau asistand la fericitul eveniment,…

- Rafael Nadal și-a deschis academia din Mallorca in 2016, iar de atunci complexul a crescut și a ajuns sa includa un muzeu cu multe piese fascinante. Acesta s-a imbogațit acum cu noua piesa, dupa evenimentul de retragere al lui Roger Federer, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici a lipsit la doua dintre cele patru turnee de Grand Slam din acest an pentru ca nu este accinat impotriva Covid-19, dar sarbul a spus ca nu regreta decizia sa. Djokovici a castigat titlurile de la Australian Open, French Open si la Wimbledon in 2021, dar nu a putut sa-si…

- Roger Federer, considerat de mulți cel mai mare jucator de tenis al tuturor timpurilor, spune „adio” tenisului la 41 de ani. Acesta a precizat ca Laver Cup (23 – 25 septembrie) va fi ultimul eveniment oficial la care va participa. Federer va face parte din Echipa Europei, alaturi de Novak Djokovic și…

- Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam, a anunțat, intr-o postare pe pagina sa de Instagram, preluata de Blick , ca se va retrage din tenis dupa Cupa Laver de la Londra, de la sfarșitul acestei luni. Elvețianul de 41 de ani nu a mai jucat de la Wimbledon 2021, unde a fost eliminat in sferturi,…

- Spaniolul Carlos Alcaraz a afirmat ca si-a dorit de multa vreme sa ajunga numarul 1 mondial si sa castige un turneu de grand slam. El spune insa ca noul statut nu il va shimba si va ramane "cu picioarele pe pamant". "Am visat de multa vreme, sa fiu numarul 1, sa castig un titlu de Grand Slam. Am muncit…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, fiind invins in patru seturi, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, de americanul Frances Tiafoe (locul 26 ATP), luni, la New York. Nadal (36 de ani), cvadruplu campion la US…

- Fostul jucator de tenis, cehul Ivan Lendl, considera ca lupta pentru cel mai bun jucator de tenis din istorie este influențata politic. Rafael Nadal este in prezent singurul jucator cu 22 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic fiind la doar un singur titlu in urma lui, iar Roger Federer la doua.…