- Rafael Nadal (35 de ani, locul 3 ATP) s-a calificat in semifinalele Roland Garros, dupa 6-3, 4-6, 6-4 și 6-0 impotriva argentinianului Diego Schwartzman (28 de ani, 10 ATP). Pentru a 14-a oara in cariera, Rafael Nadal a ajuns in semifinalele turneului de la Paris. Dar nu fara emoții, pentru ca Diego…

- ​A încercat în toate felurile sa schimbe tactica, dar pur și simplu el și zgura nu sunt prieteni buni (înca). Daniil Medvedev a încheiat într-o maniera aparte, demna mai degraba de Nick Kyrgios, meciul cu Stefanos Tsitsipas din sferturile de la Roland Garros. Superior…

- Campion de 13 ori la Grand Slam-ul parizian, Rafael Nadal și-a asigurat un loc în sferturile de la Roland Garros, luni, dupa ce a trecut în trei seturi de Jannik Sinner.Tânarul Sinner (19 ani, 19 ATP) a fost un adversar redutabil pentru Nadal. Italianul a condus cu 5-3 în…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 3 ATP, s-a calificat pentru a XV-a oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro El l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18, dupa un meci care…

- Jucatorul argentinian de tenis Diego Schwartzman (10 ATP, favorit nr. 10) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Schwartzman a trecut in optimi, in trei seturi, dupa trei ore de joc, 7-6 (11/9), 6-4, 7-5, de germanul Jan-Lennard…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, cap de serie numarul 24, s-a calificat pentru prima oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o luni pe tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numarul 25, cu 6-3, 6-1, in doar 53 de minute.…

- Sarbul Novak Djokovici, favorit principal, spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 3, si elvetianul Roger Federer, favorit 8, vor evolua pe aceeasi parte a tabloului principal la turneul de la Roland Garros, conform tragerii la sorti de joi. Djokovici il va intalni in primul tur pe americanul…