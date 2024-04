Stiri pe aceeasi tema

- Sucursala Bacau a Uniunii Armenilor din Romania (UAR), administrata de Vasile Agop, și Asociația Clubul Sportiv Regional de Șah „Nord-Est”, condusa de Costica Lupușoru, au organizat, in Bacau, ediția a IV-a a concursului de șah „Cupa Tigran Petrosian” pentru copii și juniori cu varste intre 8 și 15…

- Romania este membru NATO și Partener strategic important al SUA. Politicienii romani cu demnitați inalte in statul roman se falesc cu acest lucru, dar nimeni nu spune prețul pe care il suporta romanii pentru a avea securitate. Se cumpara la greu tehnica militara, in special in ultimii doi ani și este…

- Zona centrala din municipiul Bacau a fost locul in care astazi, 24 martie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau și-au dat intalnire cu copiii de toate varstele și unde s-au bucurat pentru entuziasmul cu care au fost primiți. Curioși ”sa testeze” radarul și autospecialele, copiii au fost…

- Celebrii frați Tate au surprins internetul cu un nou videoclip in care iși prezinta calatoria spre Bacau. Tristan și Andrew Tate, cunoscuți pentru aventurile lor extravagante și afacerile prospere, au decis sa exploreze acest oraș din estul Romaniei, spre surprinderea și interesul fanilor lor. Andrew…

- In ultimii ani, județele Bacau și Iași au fost adesea supuse unor comparații economice, datorita importanței lor in cadrul Regiunii de Nord-Est a Romaniei. Analizand diverse aspecte economice precum salariile, structura activitații și ponderea in numarul de salariați, putem contura o imagine clara a…

- La finele lunii decembrie 2023, regiunea Nord-Est a Romaniei a inregistrat un total de 646.627 de salariați. Aceștia sunt distribuiți in trei sectoare principale: Agricultura, vanatoare, servicii anexe, Silvicultura și Pescuit; Industrie și construcții; și Servicii. In regiunea Nord-Est, județul cu…

- Garda de Mediu Bacau a prezentat astazi rezultatele activitații desfașurate in luna ianuarie 2024, evidențiind eforturile depuse pentru protejarea mediului in județul Bacau. Responsabilitați Principale: Garda de Mediu Bacau iși desfașoara activitatea prin controale și inspecții la agenți economici și…

- Sarbatorile de iarna aduc cu ele bucuria unui nou inceput, a unor noi povești de viața. La finalul lunii decembrie, 32 de bebeluși s-au nascut la Maternitatea Arcadia, cea mai mare maternitate privata din regiunea de Nord-Est. Mihaela, mamica Arcadia: „Cand am aflat ca sunt insarcinata am transmis…