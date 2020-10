Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a lansat un apel catre populație pentru respectarea regulilor de protecție dupa ce „Romania se afla pe un trend ascendent important" al infectarilor COVID-19. Acesta a avertizat ca indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor "nu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut, miercuri, un apel catre populație sa respecte regulile impuse de autoritați. Acesta a avertizat ca indemnurile din spațiul public la nerespectarea masurilor ar putea insemna "pacienți in plus și probabil alți pacienți decedați".Conform…

- Raed Arafat a facut precizari despre noile restricții introduse in Capitala, dupa ce mai multe nelamuriri au aparut in spațiul online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a explicat ca masurile se vor inaspri și ca, daca numarul de cazuri va crește, vor fi luate și altele.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca toate comitetele județene și cel municipal din Capitala se vor intruni de urgența pentru analiza situația fiecarui județ. Printre masurile care urmeaza sa fie analizate este și carantinarea localitaților care depașesc 3 cazuri…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, avertizeaza populația ca urmeaza o perioada dificila, fiindca virusul Sars-CoV-2 se va asocia cu gripa sezoniera, iar persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile și in cazul gripei. „Trebuie sa fim pregatiți pentru inca un…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala din toamna numai daca ar ști ca exista masuri clare care vor proteja elevul. Totodata, oficialul din MAI a explicat și masurile care ar putea fi luate odata cu inceperea anului…

- Romania a inregistrat un nou record negativ de cazuri de coronavirus: 1.504. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca este necesara respectarea regulilor pentru ca un numar mai mare de cazuri noi de infectare inseamna și mai mulți pacienți care ajung la terapie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat in direct la RomaniaTV ca este ingrijorat de numarul in creștere a cazurilor noi de Covid depistate in Capitala.Arafat susține ca in București este vorba despre o transmitere comunitara și nu exclude luarea unor masuri zonale…