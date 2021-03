Stiri pe aceeasi tema

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, vineri seara, ca va contesta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a ordinului sau prin care a fost prelungita cu 72 de ore carantinarea municipiului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat vineri seara ca va ataca la Inalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel prin care ordinul semnat de el, privitor la instituirea carantinei pentru 72 de ore in Timișoara, a fost anulat. „Nu este definitiva,…

- Scandalul pe carantina impusa in Timișoara nu s-a stins. Curtea de Apel Bucuresti a anulat ordinul prin care seful DSU, Raed Arafat, a decis sa prelungeasca restrictiile in Timisoara, in perioada 22 – 24 martie, peste hotararea luata de CJSU Timis. Preșdintele CJ Timiș a facut anunțul pe intr-un mesaj…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat ordinul prin care seful DSU, Raed Arafat, a decis sa prelungeasca restrictiile in Timisoara, in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de CJSU Timis, a anunțat vineri Alin Nica, președintele PNL al Consiliului Județean Timiș. „Instanța a confirmat ceea…

- Tenisuni majore intre conducerea județului Timiș și coordonatorul DSU, Raed Arafat dupa ce acesta din urma a prelungit carantina asupra municipiului cu inca 72 de ore. Președintele Consiliului Județean, Alin Nica a anunțat ca, cel mai probabil, va ataca in instanța decizia coorsonatorului DSU, Raed…

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…