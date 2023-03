Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a postat vineri un mesaj pe Facebook, cu prilejul implinii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful PSD a transmis ca romanii sunt solidari cu Ucraina și aliații NATO și ca țara noastra „va fi in prima linie a luptei pentru democrație…

- In decurs de cinci ore, nu mai puțin de cinci cutremure s-au produs. Vorbim despre cutremure puternice, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter, in Gorj.Inca de marți, de la cutremurul de 5,7 pe scara Richter, au urmat peste 200 de replici. Practic, Oltenia a fost zguduita din…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, Titus Corlatean, a semnat, vineri, in cartea de condoleante deschisa la Ambasada Republicii Turcia la Bucuresti si a transmis un mesaj si condoleante poporului turc in memoria victimelor cutremurului de luni.

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de condoleante, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria. Șeful statului a scris luni pe Twitter ca țara noastra este solidara cu aceasta tragedie.

- Inca un deces indoliaza lumea medicala. Si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a transmis un mesaj la trecerea in nefiinta a celui mai important genetician din Romania si din Europa.Prof. universitar dr. Mihai Ioana, unul dintre geneticienii renumiti ai Romaniei, coordonatorul Centrului Regional de…

- Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj dupa tragedia aviatica din apropierea Kievului. Intr-o postare pe Twitter, președinta a scris ca „Gindurile și rugaciunile noastre se indreapta catre cei care și-au pierdut cei dragi” „Intristata de tragicul accident din apropiere de Kiev din aceasta dimineața,…

- Este doliu in lumea muzicii din Romania, dupa ce Aurel Mitran s-a stins din viața in urma cu puțin timp. A fost cunoscut ca și primul manager și impresar rock din Romania și a dus trupele Holograf și Compact pe culmile succesului. Una dintre formații a transmis un mesaj dureros dupa aflarea veștii.