Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a raspuns miercuri criticilor aduse de catre Avocatul Poporului in legatura cu o presupusa neconstitutionalitate a ordinului prin care sunt suspendate internarile care nu reprezinta urgente, subliniind ca va aplica „principiile invatate” pentru a salva vieti.

- Seful DSU, Raed Arafat, a raspuns miercuri criticilor aduse de catre Avocatul Poporului, legate de o presupusa neconstitutionalitate a ordinului prin care sunt suspendate internarile care nu reprezinta urgente, subliniind ca va aplica "principiile invatate" pentru a salva vieti. Precizarile au fost…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca va raspunde invitatiei lui Alexandru Rafila de a merge in Parlament pentru a discuta despre solutii legislative in privinta accesului limitat al pacientilor cu boli cronice la tratament in spital, mentionand insa ca va duce cu el si manualul de medicina de dezastre.…

- Raed Arafat i-a raspuns Avocatului Poporului, Renate Weber, cea care a spus ca suspendarea internarilor și a operațiilor non-urgente, anunțata de șeful DSU pe 4 octombrie, va avea „consecințe dezastruoase asupra pacienților” . Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, in contextul declaratiilor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care a anuntat luni ca, din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, managerii unitatilor sanitare publice cu paturi vor suspenda internarile pentru interventiile…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, s-a sesizat din oficiu dupa declarațiile facute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgenta, Raed Arafat, care a anunțat pe 4 octombrie ca din cauza cresterii cazurilor de COVID-19 internarile și operațiile care nu sunt urgente vor fi suspendate 30 de zile ,…

- Avocatul Poporului: Suspendarea internarilor care nu sunt urgențe ar putea avea efecte dezastruoase. Avocatul Poporului, Renate Weber, atrage atenția asupra consecințelor dezastruoase pe care le-ar avea suspendarea internarilor pentru intervenții chirurgicale asupra pacienților, decisa de autoritați.…

- Avocatul Poporului atrage atenția asupra consecințelor dezastruoase pe care le-ar avea suspendarea internarilor pentru intervenții chirurgicale asupra pacienților, decisa de autoritați. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, instituția s-a sesizat din oficiu in contextul declarațiilor șefului…