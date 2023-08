Șeful DSU, Raed Arafat, a dezvaluit ca in timpul intervenției de la Crevedia a fost greu sa țina civilii departe de casele lor, iar oamenii se tot adunau in zona, sa vada dezastrul provocat de explozie. „Doua aspecte aici. Eu cand am ajuns acolo am insistat rapid pe ele, pentru ca intervenția deja era in curs, erau pompierii, erau ofițeri, care au stabilit modul lor de lucru. Primul lucru pe care l-am observat, chiar daca era stabilit un perimetru, foarte mulți civili incalcau regula și treceau pe langa jandarmi și intrau acolo sa mearga in casele lor. Prima chestie a fost ca am inceput sa insist…