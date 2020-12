Raed Arafat e cu ochii pe mall-uri. Deja a vorbit cu prefectul Capitalei Marile centre comerciale s-au aglomerat, in ultimele zile, semn ca romanii se pregatesc de Sarbatorile de iarna și au pornit in cautare de cadouri, fara sa mai țina seama ca e pandemie, scrie medika.ro. Situația poate ridica probleme de sanatate publica, daca numarul clienților din interior crește foarte mult și daca nu sunt respectate regulile deja stabilite pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus. Raed Arafat e cu ochii pe mall-uri Intr-o intervenție la Medika TV, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a comentat situația. ”La acest moment exista reguli… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, marti seara, sa aprobe instituirea carantinei in orasul Ineu, din cauza raspandirii accentuate a SARS-CoV-2 in comunitate, masura urmand sa intre in vigoare dupa ce va fi aprobata si de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.…

- "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Timiș, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului pentru Situații…

- Romania „nu e in situatia altor țari europene care au impus restricții” Foto: gov.ro România nu se afla în situatia altor țari europene care au impus restricții în urma unor creșteri dramatice a numarului de cazuri de coronavirus - a declarat premierul Ludovic Orban. A utoritațile…

- Un numar de 1.889 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (ROSU), a anuntat, marti, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC). Situatia scolilor la 20 octombrie este urmatoarea: - 10.736 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica…

- "In conformitate cu ordinul comun cu ministrul Sanatatii, la o rata a incidentei cumultate peste 3 la mia de locuitori, Directia de Sanatate Publica va prezenta o analiza a situatiei epidemiologice. In functie de numarul de focare existente in unitatile de invatamant, precum si a altor criterii,…

- Bucurestiul a inregistrat duminica 770 de cazuri noi de COVID si a trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, ceea ce ar implica adoptarea unor masuri suplimentare de restricție și intrarea in scenariul roșu. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca decizia de a se inchide școlile…