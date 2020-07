Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 555 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar inregistrat in Romania de la inceputul pandemiei de coronavirus. A fost singura data cand a fost depașit pragul de 500 de cazuri noi. Intrebat la Digi24 la cate cazuri s-ar pune problema intoarcerii la starea de…

- Raed Arafat considera necesara prelungirea starii de alerta si nu recomanda turismul extern. Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca in vara aceasta romanii ar trebui sa se limiteze la turismul intern, pentru a se feri de pericole, pentru a sprijini…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca in vara aceasta romanii ar trebui sa se limiteze la turismul intern, pentru a se feri de pericole, pentru a sprijini turismul intern si pentru a evita situatia in care ar putea fi nevoiti sa stea in izolare…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita. "Poate este o soluție normala in situația in care nu…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, este de parere ca atitudinea romanilor dupa ieșirea din starea urgența este una daunatoare și ca a constatat, dupa atitudinea unor persoane, ca unii fac „bascalie” si iau in „batjocura si la misto” situatii serioase precum cea privind raspandirea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a spus, miercuri seara, ca dupa data de 15 mai responsabilitatea este transferata catre cetațean, el subliniind ca „daca incep gratarele” exista riscul sa apara o creștere brusca a infecțiilor cu noul coronavirus.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit duminica despre modul in care se va schimba viata noastra dupa data de 15 mai.Raed Arafat a facut precizarile duminica seara, la Digi 24, unde a vorbit despre viitoarele masuri de distantare sociala in contextul epidemiei…

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, luni, la Antena 3, ce va fi diferit dupa 15 mai fața de perioada de dinainte de pandemie. Seful DSU sustine ca romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței, pentru ca exista riscul ca data de relaxare a masurilor sa fie decalata."Masurile de…