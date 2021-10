Raed Arafat anunță CINE poate intra în instituții publice fără vaccin Romanii care nu au vaccin sau adeverința ca au trecut prin boala nu mai au acces in instituțiile publice. Decizia a fost propusa de CNSU și a fost adoptata de guvernul interimar. Astazi, insa, din cauza mai multor nemulțumiri, deciziile au fost modificate. "Pensionarii care ridica pensia, cei care ridica prestații sociale. In acest moment, in instituții publice, pentru angajați intrarea nu e condiționata de certificat verde, pana trece legea", a declarat Arafat. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

