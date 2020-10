Stiri pe aceeasi tema

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat vineri ministrul Finantelor, Florin Citu. "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia…

- "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica. De fapt acesta…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat, luni, ca a semnat un ordin prin care a retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie ''Alexandru Ioan Cuza'' din Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a transmis astazi un mesaj cu ocazia evenimentului "Clopotelul suna la BVB!", care deschide seria actiunilor organizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in cadrul campaniei internationale World Investor Week. Regasiti…

- Cinci universitați din Romania apar in ultima ediție a topului „Times Higher Education World University Rankings 2021”. Ediția 2021 a rankingului THE WUR a inclus in evaluare aproape 2000 de universitati din lume, noteaza Mediafax.Cele mai importante universitați din Romania – Academia de…

- PepsiCo, unul dintre liderii industrei de produse alimentare și bauturi, anunța numirea Elizei Calciu Șerban in funcția de Senior Marketing Manager, segmentul Snacks, pentru regiunea Balcanilor de Est. Eliza are o experiența de peste 13 ani in marketing, acumulata alaturi de branduri de top din FMCG,…

- De atunci, au trecut 30 de ani, timp in care fostul ofiter al Directiei de Informatii Externe, maiorul Constantin Anghelache, a trecut in mediul privat unde a esuat in afaceri. Totodata, a fost profesor universitare la Academia de Studii Economice si Universitatea Artifex. Nepotul sau, primarul pesedist…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) solicita acoperirea costurilor pentru testele realizate in Bucuresti privind infectia cu noul coronavirus solicitate de autoritati de la inceputul pandemiei de COVID-19 si atrage atentia ca, in caz contrar, exista riscul ca testarea in mediul…