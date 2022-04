Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, joi, ca Romania nu va cere ajutorul FMI, precizand ca tara noastra are la dispozitie multi bani din partea Uniunii Europene si nu trebuie decat sa ii cheltuie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Sanatatii a finalizat procedura de achizitie pentru 22 de medicamente antituberculoase, a informat, joi, secretarul de stat Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa organizata de Institutul „Marius Nasta”. „Am avut intotdeauna ca prioritate aceasta boala. Cred ca tot ce s-a facut in ultimii…

- Un cetațean român, în vârsta de 48 ani, intenționa sa ajunga în România cu 3 490 pachete de țigari, tainuite în mai multe spații special amenajate în autoturismul sau, transmite Echipa.md. Cazul a fost înregistrat în data de 10…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana. Ajutoarele provin din mai multe țari europene, intre care și Romania.

- Raportul publicat de Expert Forum arata ca Legea plafonarii și compensarii ar putea fi una dintre cauzele pentru acre prețurile la energie și gaze au crescut in ultimele trei luni. Potrivit surei citate, aceasta lege are portițe, permite speculații și, de asemenea, se aplica doar pe sfert.Experții care…

- Deficitele gemene reprezinta o vulnerabilitate macroeconomica importanta la acest moment. Explic mai jos de ce. In primul rand, se numesc gemene pentru ca ele cresc impreuna, precum copiii gemeni, deficitul bugetar creeaza deficit de cont curent al balanței de plați. Insa copiii ne plac, deficitele…

- In Republica Moldova afacerile cu fructe, in special struguri, sunt de mare succes. Aproape doua treimi din exporturi au ajuns, anul trecut, pe piata Uniunii Europene. Buna parte in Romania, care ramane cel mai important partener comercial.

- Nimic nu pare mai impredictibil decat felul in care Europa se va aseza in anul care de-abia a inceput. Pandemia inca nu s-a incheiat, criza energetica si inflatia par sa fie aici pentru ceva vreme. Iar Rusia ameninta stabilitatea generala pe continent. Cateva teme raman insa obligatoriu de atins in…