- Radu Pietreanu a venit la Stand-Up Revolution in calitate de invitat special, iar glumele pe care a ales sa le spuna i-au cucerit pe cei cinci jurați. Desigur, și oamenii din public s-au amuzat copios. Momentul complet al comediantului va putea fi urmarit maine seara, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

- Diseara, de la 20:30, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea vor avea parte de multe surprize in cea mai noua editie „Stand-Up Revolution”. Doi dintre concurenți au venit la auditii, deși, nu au mai facut niciodata glume in fața unui public si i-au impresionat pe jurati. In varsta de 33 de ani,…

- Loredana Groza vine la „Stand-Up Revolution” și va face spectacol pe scena. Artista va reuși sa faca juriul și publicul sa rada in hohote cu roast-ul pe care l-a pregatit.Loredana Groza a urcat pentru prima data pe scena emisiunii Stand-Up Revolution și a facut revoluție... de doua ori in cea mai noua…

- Cea mai noua editie Stand-Up Revolution, difuzata in aceasta seara, de la 21:30, la Antena 1 aduce un moment fabulous pe scena concursului. Teo, Vio, Dan Badea si Maria Popovici au vazut dublu, cand pe scena emisiunii au putut fi urmariti doi… Costel. George Tanase a creat un moment savuros, in calitate…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la prima ediție a show-ului „Stand-Up Revolution”, sezonul 2. Jurații au inceput sa iși faca strategii pentru concurs. Cel de-al doilea sezon „Stand-Up Revolution”, ce va avea premiera vineri, de la 21:30, la Antena 1, vine cu o multime de surprize, inclusiv la masa…

- Maria Popovici se alatura mesei juriului Stand-Up Revolution, iar prezența ei a fost o surpriza totala pana in ultima clipa pentru Teo, Vio, Costel și Dan Badea. In plus, sezonul doi al emisiunii mai vine cu o noutate: jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic…

