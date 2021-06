Radu Oprea, despre OUG privind alocaţiile: O imensă ticăloşie Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat, vineri, la Ploiesti, referindu-se la ordonanta de urgenta privind alocatiile, ca aceasta este "o imensa ticalosie", aratand ca unul dintre motivele reale care au stat la baza schimbarii "pe repede inainte" a Avocatului Poporului este legat de alocatii. "Miercuri, in sedinta de Guvern, din punctul de meu de vedere, s-a produs o imensa ticalosie. Daca va uitati la ordonanta de urgenta care vorbeste de alocatii, veti constata ca (...) acea esalonare nu va mai fi aplicata. Din trei transe de cate 20% pentru a putea sa se aplice legea asa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

