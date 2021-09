Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 12-a a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Românesc va avea loc pe 24 septembrie în mai multe spatii din Bucuresti si Cluj-Napoca, anunța News.ro.Unele dintre cele mai asteptate filme ale anului vor putea fi vizionate pe ecran mare si vor fi însotite de povestile…

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Muntean, Intregalde va avea premiera in cinematografele din țara pe 6 august. Selecționat recent in secțiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes, filmul va avea...

- „Intregalde”, cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Muntean, selectionat in programul Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 6 august.

- Cu ce participa Romania la Festivalul de Film de la Cannes 2021 Ieri a debutat cea de-a 74-a editie a prestigiosului Festival de Film de la Cannes. Și de data aceasta, țara noastra este reprezentata de cateva producții cinematografice. In competiția Un Certain Regarde regasim „La civil”, producție semnata…

- Romania are inscrise patru filme in acest an, in secțiunile Quinzaine des Realisateurs, și Semaine de la Critique, printre acestea aflandu-se și ”Intregalde” o poveste inedita filmata pe drumurile neasfaltate in zona localitații Intregalde din județul Alba. Filmul „Intregalde” realizat de Radu Muntean…

- Cristian Mungiu, numit președinte la Cannes 2021: Filmul „Intregalde”, printre cele patru filme romanești in competiție In cadrul ediție din 2021 a Festivalului Internațional de Film de la Canne, regizorul Cristian Mungiu a fost numit președinte al secțiunii Semaine de la Critique, arata DCNEWS.ro.…