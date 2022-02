Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe si Mihai Chirica fac echipa pentru Iasi. Impreuna au adunat pana acum 7 dosare penale si niciun proiect de interes major pentru comunitate! Iasul pare condamnat la stagnare si subdezvoltare din cauza problemelor penale ale celor care administreaza vremelnic Consiliul Judetean (CJ) si Primaria…

- Majorarile anunțate de Aquabis pentru anul acesta i-a facut pe consilierii județeni sa reacționeze. Unii au refuzat sa voteze un proiect de hotarare ce viza mandatarea administratorului public al județului sa dea girul unor majorari de tarife care se apropie și de 40%. In ședința de Consiliu Județean…

- Astazi a fost inaugurat ultimul tronson din drumul Poarta Transilvaniei, care se intinde pe nu mai puțin de 80 de kilometri. Autoritațile județene nu vor sa se opreasca aici și vor sa mai faca un tronson care sa lege Bistrița-Nasaud, prin Lunca Ilvei, de Suceava. Consiliul Județean a inaugurat astazi…

- Invitat la emisiunea Bistrița in alb cu Negru, moderata de Viorel Negru, deputatul Bogdan Ivan Gruia a marturisit ca a intrat in politica impins de revolta. „M-am inscris in PSD in 2010, la 18 ani. Il cunoșteam deja pe Radu Moldovan. Este mentorul meu in politica. Am avut foarte multe lucruri bune de…

- Surse politice spun ca la Bistrița, prefectul se schimba, iar partidul care va alege inlocuitorul este PSD. Deocamdata nu se știe cine ii va lua locul liberalului Stelian Dolha. Aseara s-a decis! Stelian Dolha va parasi Instituția Prefectului. In urma negocierilor, s-a stabilit ca poziția de prefect…

- Astazi, mai mulți angajați ai Consiliului Județean, incurajați și de președintele Petre Emanoil Neagu, au donat sange, raspunzand, astfel, apelului facut de personalul Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau. Acțiunea s-a desfașurat la sediul Consiliului Județean, in holul salii mari, unde a venit personalul…

- In lipsa unei parade și a unei retrageri cu torțe, singura instituție care a facut „spectacol” pentru cei mici a fost Consiliul Județean. Instituția a pus in funcțiune instalația luminoasa din piațeta din fața. Primaria Bistrița il așteapta pe Moș Nicolae pentru a lumina centrul istoric. Consiliul Județean…

- Președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan a precizat astazi, intr-o intalnire cu presa, ca PSD și PNL vor colabora la nivel instituțional, fiind mai multe proiecte comune, insa la nivel politic nu se pune problema. Asta dupa ce liderul PNL Ioan Turc s-a poziționat in mai multe randuri impotriva…