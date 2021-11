Radu Hanga, BVB: Suntem de departe cea mai performantă bursă din Europa ca și prețuri, în ultimii 10 ani Bursa de Valori București (BVB) este cea mai performanta din Europa din punct de vedere al prețurilor și evoluției lor in ultimii zece ani, cu o creștere de peste trei ori, afirma Radu Hanga, președintele BVB. In același timp, 2021 este anul cu cel mai mare numar de companii listate din istoria bursei. In primele noua luni din acest an, piața din Romania a performat foarte bine, avansul indicelui principal BET fiind de aproape 30%. In același timp, indicele de total return, care include evoluția celor mai importante companii la bursa, dar și dividendele platite investitorilor, a inregistat un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

