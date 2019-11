Stiri pe aceeasi tema

- Radu Hanga a fost ales, miercuri, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti, pentru urmatorii patru ani, de catre actionarii Bursei, potrivit unor surse de la Adunarea Generala a Actionarilor BVB relateaza Agerpres.Citește și: Romania a dat lovitura in Europa: Dacia, pe primul loc la vanzari,…

- Acționarii Bursei de Valori București (BVB) au decis, miecuri, ca Radu Hanga sa fie noul președinte al operatorului pieței de capital, potrivit unor surse oficiale. Reamintim ca Lucian Anghel a spus, pe 14 octombrie, ca nu va mai candida nici pentru poziția de președinte, nici pentru cea de membru în…

- „Rezultatul de astazi reprezinta o victorie importanta pentru Romania, cu atat mai mult cu cat a fost obtinut in pofida faptului ca Guvernul PSD a incercat permanent sa blocheze candidatura unui profesionist, recunoscut pentru lupta sa impotriva coruptiei si in apararea statului de drept“, a reactionat…

- "Ca urmare a informatiilor publicate in presa referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA, domnul Marius-Danut Carasol, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA face urmatoarele precizari: in vederea clarificarii acestei…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat noi masuri de stimulare a economiei europene, inclusiv o reducere a dobanzii la depozite, transmit BBC, DPA si Reuters. Intr-un comunicat de presa al BCE, institutia precizeaza ca, la sedinta care a avut loc joi, Consiliul guvernatorilor a mentinut dobanda de…

- Delegația USR PLUS in Parlamentul European anunta ca se opune numirii Rovanei Plumb in funcția de comisar european, pentru ca aceasta nu respecta criteriile de integritate. "Guvernul Romaniei, condus de Viorica Dancila, a ignorat mesajele politice clare transmise de partenerii europeni printre care…

- Intr-un comunicat al USV remis AGERPRES vineri, se precizeaza ca aceasta este cea mai inalta recunoastere acordata unei universitati din Romania, pentru o perioada de cinci ani, iar rezultatul vine in urma vizitei pe care comisia ARACIS, formata din 20 de evaluatori, incluzand doi studenti si un…

- Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul TAROM vor fi concediate, in perioada urmatoare, iar la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi redus numarul posturilor de conducere. "La TAROM, Consiliul de Administratie…