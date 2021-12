Radu Crăciun: Siguranta nationala sau siguranta personala? Sfarsitul de an este un prilej bun de reflectie si bilant, iar in contextul geopolitic, economic, pandemic, social actual extrem de provocator, subiectul sigurantei nationale este mai de interes ca oricand. Asta cu atat mai mult cu cat, la prima vedere, premisele ar trebui sa fie favorabile din perspectiva resurselor de competente in acest domeniu, scrie Radu Craciun pe blogul personal. Presa a semnalat in numeroase randuri popularitatea de care se bucura cursurile (si diplomele) in domeniul securitatii nationale in randul decidentilor romani, fie ca vorbim de aparare sau de informatii (intelligence).… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

