- De luni, divizionara C FC Dinamo Bacau are un nou antrenor in persoana lui Radu Ciobanu. Fostul jucator al lui FCM Bacau va fi „secondat” de colegul sau de la FC Bacau Academia „Cristian Ciocoiu”, Șerban Neamțu. Radu Ciobanu il inlocuiește astfel pe banca dinamoviștilor bacauani pe Andrei Intuneric,…

- Aerostar a surclasat –o pe Dacia Unirea Braila cu 5-0, CSM Bacau a remizat in prelungiri pe terenul Brodocului, in timp ce FC Dinamo Bacau a inregistrat un nou eșec, fiind invinsa acasa cu 1-0 de Sporting Liești O noua etapa- penultima a turului- cu de toate pentru divizionarele C bacauane. Vineri,…

- In penultima etapa a turului din Liga a III-a e rost de puncte pentru toate cele trei divizionare C bacauane. Vineri, in uvertura Seriei 2, Aerostar primește vizita „lanternei roșii” Dacia Unirea Braila, care, dupa șase infrangeri, majoritatea la scoruri foarte mari, a fost la un pas de a o invinge…

- Avand in portarul Freiwald omul meciului și in iranianul Esteki principala gura de foc, CSM Bacau s-a impus contra Vasluiului cu 29-27 (14-11) la capatul unui joc pe care l-a dominat, dar in care a tremurat serios pe final Trebuia sa fie victorie și victorie a fost! Miercuri, in etapa a șaptea a Ligii…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- Atleta SCM Bacau a cucerit aurul continental in proba de aruncare a ciocanului miercuri seara, la Munchen, cu un rezultat ce a masurat 72,72 m, cu 60 de centimetri peste medaliata cu argint, poloneza Ewa Rozanska. Ultimul titlu de acest gen reușit de atletismul romanesc s-a inregistrat cu 20 de ani…

- Aerostar a fost invinsa miercuri cu 2-1 de Foresta Suceava și va intalni sambata, de la ora 10.30, intr-un alt amical pe teren propriu, pe FC Dinamo Bacau. Tot sambata, CSM Bacau va primi vizita Rapidului Brodoc Divizionarele C bacauane au intrat in linia dreapta a pregatirilor inaintea startului de…

- Veteranul de razboi, profesorul, memorialistul și traducatorul tehnic bacauan colonel (rtr) Constantin Zavati a trecut la Domnul imediat ce a implinit 99 de ani. S-a intamplat la sfarșit de saptamana. L-am cunoscut pe cand avea 95 de ani și am sperat, an de an, impreuna cu un prieten devotat al sau,…