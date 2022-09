Stiri pe aceeasi tema

- NOILE prețurile plafonate la energie și gaze care vor intra in vigoare: Care va fi prețul facturat plafonat de catre furnizori NOILE prețurile plafonate la energie și gaze care vor intra in vigoare: Care va fi prețul facturat plafonat de catre furnizori Care prețurile plafonate la energie electrica…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ordonanța pentru energie va fi aprobata joi de Guvern. El spune ca este posibil sa fie impusa o diminuare a pragului maxim de consum pentru care se face compensarea

- Masuri de sprijin pentru reducerea cheltuielilor la consumul de energie electrica pentru irigatii In sedinta de Guvern din 31 august 2022, a fost adoptata o Hotarare ce modifica si completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138 2004.Actul normativ aprobat vizeaza:…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca atunci cand o familie solicita venitul minim de incluziune membrii apti de munca vor fi inscrisi la agentiile de ocupare a fortei de munca, urmand sa fie calificati sau recalificati si sa li se caute de lucru. Marius Budai a declarat la finalul…

- Modificarile preconizate se regasesc in proiectul unei Ordonanțe de Urgența, pus in dezbatere de Ministerul Dezvoltarii. Proiectul de OUG vine sa modifice Legea serviciului de salubrizare a localitaților nr. 101/2006. Odata ce va fi aprobat de Guvern, ordonanța va intra in vigoare din momentul publicarii…

- Un miliard de euro pentru primarii și IMM-uri, pentru trecerea la energie verde. Ordonanța a fost adoptata Premierul Nicolae Ciuca a anunțat pe contul sau de Facebook, adoptarea unei Ordonanțe de Urgența prin care va fi alocat un miliard de euro catre primarii și IMM-uri pentru a trece pe energie verde.…

- Fostul premier liberal Florin Citu il ironizeaza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmand ca acesta "nu are niciun fel de atributii care sa ne faca pe noi, romanii, sa ascultam o pledoarie despre fiscalitate din partea presedintelui PSD". El reclama ca nu exista o strategie privind fiscalitatea atunci…