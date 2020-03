Radu Banciu, despre restricțiile impuse de coronavirus: "Oamenii erau obișnuiți să meargă la serviciu ca să nu facă nimic" CORONAVIRUS. "Vestea proasta este ca nu mai știm cand se termina, intrucat din toate parțile avem numai informații contradictorii. Unii ar susține ca aceasta epidemie ne va mai brazda orizonturile vreo patru luni, patru luni și jumatate, ceea ce este cumplit. Deja ne plictisim acasa. (...) Oamenii erau obișnuiți sa mearga la serviciu ca sa nu faca nimic, cei mai mulți dintre oamenii de Planeta mergeau la serviciu ca sa nu faca nimic. Sigur, susțineau cumva economia mondiala, dar nu faceau nimic. Mai merge și de la sine, in unele cazuri, economia mondiala. Cand se intorceau acasa, o luau de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

