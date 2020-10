Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, o lista cu 27 de jucatori care activeaza la echipe de club din strainatate pentru care a trimis convocari preliminare in vederea meciurilor din luna noiembrie, potrivit site-ului FRF. Intre cei convocati…

- Romania va disputa trei partide in noiembrie, dupa urmatorul program: 11 noiembrie: Romania – Belarus (amical) 15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Natiunilor) – 21:45, Arena Nationala Bucuresti 18 noiembrie: Irlanda de Nord – Romania (Liga Natiunilor) – 21:45, Windsor Park Belfast Pe lista anuntata…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, vineri, lista de jucatori care activeaza la echipe de club din strainatate spre care sunt trimise faxuri de convocare preliminara pentru meciurile de luna viitoare, potrivit news.ro.Romania va disputa trei partide in noiembrie, dupa urmatorul program:…

- S-a aflat ce a facut Mirel Radoi cu primii bani caștigați din fotbal. Suma, deloc mica, a fost cheltuita cu cap de catre actualul selecționer al Romaniei, nu așa cum ar fi procedat alți copii de seama lui. Ce a facut Mirel Radoi cu primii bani caștigați din fotbal. Iți vei schimba parerea despre actualul…

- Alexandru Cicaldau (23 de ani) și plinuțul Dan Nistor (32 de ani) au fost luați ”pe incredere” de Mirel Radoi, la lot. Amandoi sunt deocamdata „pe zero” la un capitol la care au excelat stagiunea trecuta. Austria - Romania e liveTEXT AICI, astazi, de la 21:45 Mirel Radoi i-a chemat la lot, pentru "dubla"…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…

- Adversarii tricolorilor si-au anuntat in aceasta saptamana lotul de jucatori pe care se bazeaza in duelurile din septembrie. Noul antrenor al Irlandei de Nord, Ian Baraclough, promovat de la nationala U21 pe care a pregatit-o in ultimii 3 ani si careia selectionata U21 pregatita de Mirel Radoi i-a luat…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat numele stranierilor convocati preliminar in vederea disputarii primelor doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria. Lista alcatuita de tehnicianul roman cuprinde 26 de fotbalisti care s-ar putea regasi in lotul…