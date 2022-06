Stiri pe aceeasi tema

- Asociația OncoPacienților PHOENIX organizeaza „Soare Fara Pete”, campanie de prevenție a cancerului de piele, in perioada mai-septembrie 2022. Proiectul este deja la a șasea ediție, are cinci componente și o mulțime de acțiuni online și offline in București și Constanța. Beneficiarii campaniei sunt…

- Cu prilejul aceste zile, Radio Romania Regional lanseaza RADIO TERI, un program dedicat copiilor aflați sub tratament oncologic in spitale. Programul va difuza muzica pentru copii și piese de teatru radiofonic inspirate din poveștile lumii, fabule și poezii celebre. RADIO TERI se va auzi zilnic intre…

- Proiectul prin care se distribuie pachete cu produse alimentare este inclus in cadrul Programului Operțional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). La Luduș, pachetele in greutate de aproximativ 25 de kilograme fiecare se distribuie familiilor și persoanelor singure carora li s-a stabilit dreptul…

- Comitetul tehnico-economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR a aprobat proiectul centurii metropolitane Baia Mare. Oficialii baimareni anunța ca pana la finalul lunii iunie vor fi finalizate toate documentațiile, iar in luna iulie 2022 va fi demarata procedura…

- Ansamblul Folcloric Național Transilvania, prin spectacolele susținute in Republica Cipru la invitația Ambasadei Romaniei și in parteneriat cu Consiliul Județean ”Maramureș” doreste o reconectare cu Diaspora printr-o serie de activitați menite sa readuca in memoria Romanilor de peste hotare, traditiile…

- Centrul Cultural Tarnaveni a gazduit in data de 14 aprilie lansarea unui amplu proiect, cu participarea unor parteneri și colaboratori valoroși ai Fundației Buckner Romania. Proiectul „Educand prezentul, pregatim viitorul!" este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 in cadrul programului „Dezvoltare…

- Proiectul inițiat de catre deputații USR PLUS Viorel Baltarețu și Brian Cristian, care prevede obligativitatea instituțiilor publice de a oferi contribuabililor posibilitatea de a plati taxe și impozite online, a fost adoptat de Parlament, a anunțat miercuri, 6 aprilie, prin intermediul unei postari…

- Asociația „Team for Youth” Baia Mare a prelungit termenul (pana in 25 martie) pentru cautarea unui voluntar in proiectul din Uganda. Voluntarul va fi implicat in proiectul REACH, cu o durata totala de 3 luni (din 1 mai pana in 30 iulie) timp in care va lucra intr-o școala primara și va susține proiectele…