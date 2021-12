Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copii din Capitala s-au intalnit cu Moș Craciun. Aceștia au cantat, au dansat și au primit cadouri de la Moșul. Copiii spun ca cel mai mult iși doresc ca familia sa le fie sanatoasa.

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut toți ascultatorii Radio Crazy ! Va imbrațișez virtual pe toți cu mare drag. Anul 2021 e anul tuturor celor mai mari schimbari…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut Carmen! Cred ca am fost destul de cuminte anul acesta. Imi doresc in primul rand, atat pentru mine, cat și pentru familia…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Buna, Carmen! Eu zic ca am fost destul de cuminte, am fost atat de ocupat cu lucrul la noul album, filmari pentru videoclipuri,…

- Odata cu venirea iernii, oamenii intra in avalanșa pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Strazile se imbraca in luminițe și decorațiuni tematice, iar casele se imbiba cu arome citrice și vorbe calde la gura sobei, langa șosetele pregatite pentru vizita Moșului. In aceasta perioada, oricine poate…

- „Poșta lui Moș Craciun” Regulament Și anul acesta Moș Craciun vine la Buzau și vrea sa afle poveștile Craciunului de odinioara. Cum se impodobea bradul cand nu existau magazine de decorațiuni? Ce daruri se gaseau in sacul Moșului? Ce bunatați se pregateau de sarbatori? Cum se jucau copiii…

- Mos Nicolae va veni in Miercurea Ciuc, la acest sfarsit de saptamana, cu o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta, dar si cu bicicleta iar un trenulet al Mosului ii va plimba pe doritori prin anumite zone ale orasului. Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat…