Radio Crazy, intermediarul dintre artisti si Mos Craciun – Alexandra Ungureanu: Simt magia acestei perioade daca sunt impreuna cu cei dragi, indiferent de loc

Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, elfule!:) Nu ne-am mai auzit demult. Cred ca anul asta am fost exagerat de cuminte si nici asa nu e bine:)) Asa ca nu am pretentii exagerate in materie de cadouri, imi doresc sa primesc piese foarte bune de la producatori super fresh, pentru la anul. Si sa ma mut cat mai repede la mine acasa, sa fie gata odata mobila pentru apartamentul meu. Ah, si un telefon nou:)) E mult? Ai scris vreodata o scrisoare pentru…