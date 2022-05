Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Ucraina este ajutata cu arme de Romania, raspunsul Rusiei va fi raspunsul impotriva intregii Alianțe Nord-Atlantice, este de parere expertul in securitate Claudiu Degeratu. „Nu exclud sa nu apara și acțiuni directe, incepand de la șicane militare in anumite regiuni – inclusiv atacurile…

- Ministrii apararii din tari riverane Marii Negre au discutat despre razboiul din Ucraina, minele care plutesc in deriva si securitatea regionala, intr-o videoconferinta organizata joi, a declarat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat, citat de Reuters. Cu aceasta ocazie, ministrii care au participat…

- „Romania este o țara sigura”, in contextul razboiului din Ucraina, a declarat premierul Nicolae Ciuca, marți, la conferința „Turism cu optimism”, organizata de Alianța Pentru Turism. Șeful Executivului a precizat ca țara noastra are toate garanțiile de siguranța și securitate, astfel incat sa poata…

- Ministerul Familiei siTineretului anunta, joi, ca a dezvoltat o aplicatie, KidsUkraine, pentru a oferi autoritatilor implicate in gestionarea crizei refugiatilor informatii, in timp real. Gabriela Firea afirma ca, astfel, in fiecare moment, institutiile statului stiu exact numarul locurilor disponibile,…

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova lanseaza mieruri, 9 martie 2022, o atenționarecu privire la unele situații de „conflict” care pot degenera. Mesajul apare in contextul in care unii analiști susțineau ca Republica Moldova ar putea sa fie invadata de Ucraina. De precizat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza: „Evitati calatoriile neesentiale in Belarus!” Decizia a fost luata in contextul deteriorarii situatiei de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului…

- Pentru o cat mai eficienta derulare a campaniei ”ANAT face punte catre cei dragi”, ANAT solicita și cooperarea Ambasadei Ucrainei, pentru suplimentarea personalului alocat la punctele de frontiera, in vederea eliberarii de documente de calatorie pentru cetațenii care nu dețin aceste acte. Asociația…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP, crede cu tarie ca este un moment prielnic pentru a accelera procesul de integrare europeana a Republicii Moldova, acest al doilea stat romanesc. De altfel, oficialul i-a transmis o scrisoare publica in acest sens lui Josep Borrell, șeful diplomației europene,…