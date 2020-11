Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciilor Rutiere din cadrul Inspectoratelor Județene de Politie Arad, Timiș și Caraș-Severin au desfașurat, ieri, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere. Acțiunea continua și...

- 258 de vehicule controlate și 290 de persoane legitimate, acesta este bilanțul unei acțiuni desfașurate, vineri, pentru prevenirea accidentelor rutiere de catre polițiști din Timiș, Arad și Caraș-Severin. Polițiștii au acționat cu 11 aparate radar, intre orele 10,00-14,00, pe Drumul Național 69. Polițiștii…

- Ieri, 22 octombrie, politistii ordine publica din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, sprijiniți de lucratori silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat controale la un depozit de materiale lemnoase cu sediul social in Municipiul Baia Mare, precum…

- Ziarul Unirea FOTO| 8 SANCȚIUNI și 3 certificate de inmatriculare REȚINUTE, dupa o acțiune a polițiștilor din Blaj impreuna cu RAR, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor Opt sancțiuni aplicate și 3 certificate de inmatriculare au fost reținute, joi, 22 octombrie dupa o acțiune a polițiștilor…

- Actiune a politistilor tulceni pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit.La data de 3 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Tulcea impreuna cu cei ai Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au desfasurat…

- In aceasta dimineața, pe strazile Iașului a avut loc o urmarire ca in filme. Polițiștii au somat, in zona Belvedere, o femeie sa opreasca autoturismul insa aceasta și-a continuat nestingherita drumul. De aici a inceput cursa intre șoferița și organele legii. Abia cand au ajuns in localitatea Voinești,…

- Voi fi atent și voi respecta normele rutiere atunci cand voi fi la volan! Acesta este unul dintre angajamentele luate astazi de mai mulți șoferi opriți in trafic de polițiștii rutieri buzoieni care desfașoara in aceasta saptamana acțiuni preventiv-informative in cadrul unui proiect prin care doresc…

- 1.527 de posturi urmeaza sa fie scoase la concurs in sistemul penitenciar, anunta Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare. Sindicatul transmite ca exista circa 4.500 de posturi vacante in sistem, insa doar pentru 1.527 dintre acestea exista finantare. 700 dintre posturile scoase la concurs…