- Politistii Serviciului si Biroului Rutier au anuntat ca astazi radarele vor fi amplasate dupa cum urmeaza: DN6: Dr.Tr.Severin – Simian – Prunisor – Tamna – Lunca Banului – Arginești DN56A: Simian – Hinova – Rogova – Vanju Mare – Cujmir ...

- Petrolul Ticleni, castigatoarea cupei judetene, va intalni miercuri, 1 august, Viitorul Simian (Mehedinti), in timp ce International Balesti se va deplasa la Severin, pentru meciul cu formatia lui Adrian Mititelu, U Craiova 19...

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat de 57 de ani, din comuna Hinova, județul Mehedinți, banuit de braconaj cinegetic, respectiv nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Astfel, au fost descoperite ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru judetul Mehedinti, valabila de la ora 12:20, pana la 13.30. Zonele vizate: Strehaia, Șimian, Vanju Mare, Jiana, Patulele, Balacița, Tamna, Devesel, Punghina, Bacleș, Prunișor, Hinova, Cazanești, ...

- Stația de Pompieri Vanju-Mare a intervenit, ieri dupa amiaza, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si 10 pompieri militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, in localitatea Cujmir. La sosirea echipajului, S.V.S.U. Cujmir ...

- Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta Turnu Severin au depistat, azi noapte, in trafic, pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu strada Kiseleff, un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Șimian, județul Mehedinți, in timp ce conducea un ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de furtuni și descarcari electrice valabil pentru 10 județe. Acest cod galben este valabil pana la ora 15.00, in majoritatea zonelor vizate.Valabil de la : 19-05-2018 ora 13:35 pana la : 19-05-2018 ora 14:45In…

- Un pieton si-a pierdut viata azi noapte intr-un accident produs pe DN 6, intrare in Simian si Peco Moll. Potrivit IPJ Mehedinti, pietonul a fost acroșat mortal de un Ford Tranzit al firmei G4 S , transport valori. Pe numele ...